Oggi, venerdì 8 maggio 2026, sono stati estratti i numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati comunicati i numeri usciti, insieme a quelli che sono rimasti più a lungo senza essere estratti, definiti ritardatari. Sono stati inoltre resi noti i jackpot aggiornati delle tre lotterie. Le estrazioni si sono svolte come di consueto, con i numeri pubblicati ufficialmente.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 8 maggio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 118 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti. Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Roma, uscito per ben 24 edizioni del concorso. Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 161,4 milioni di euro.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 8 maggio 2026: numeri ritardatari e jackpot

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