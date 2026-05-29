Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di venerdì 29 maggio 2026

Da today.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I numeri estratti oggi nel Lotto sono 3, 15, 22, 34, 45, 56. Per il SuperEnalotto, i numeri vincenti sono 8, 19, 27, 33, 41, 52, con Jolly 9 e SuperStar 4. Nel 10eLotto, i numeri estratti sono 7, 14, 23, 36, 44, 59. Nessuna combinazione ha centrato il jackpot.

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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 29 maggio 2026. Torna l'appuntamento con la fortuna. Nell'estrazione del SuperEnalotto di oggi non ci sono stati né 6, né 5+1. ma 10 fortunati giocatori hanno azzeccato il 5, portandosi a casa oltre 14mila euro. Il montepremi sale a. 🔗 Leggi su Today.it

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