Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 29 maggio 2026

Notizia in breve

Oggi alle 20:30 si è svolta l’estrazione VinciCasa, il concorso che permette di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti sono stati estratti in diretta, ma al momento non sono ancora stati resi noti i risultati ufficiali. Il gioco si svolge ogni venerdì sera e offre la possibilità di vincere una casa reale con una semplice combinazione numerica.