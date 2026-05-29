Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 29 maggio 2026
Oggi alle 20:30 si è svolta l’estrazione VinciCasa, il concorso che permette di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti sono stati estratti in diretta, ma al momento non sono ancora stati resi noti i risultati ufficiali. Il gioco si svolge ogni venerdì sera e offre la possibilità di vincere una casa reale con una semplice combinazione numerica.
Estrazione VinciCasa oggi 29 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 28 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 27 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 26 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 25 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 24 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 29 maggio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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