Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 29 marzo 2026

Oggi, domenica 29 marzo 2026, alle ore 20:30, si è svolta l’estrazione del concorso VinciCasa. Durante l’evento sono stati estratti cinque numeri su quaranta, consentendo ai partecipanti di tentare la fortuna con la possibilità di vincere una casa. La estrazione si è svolta secondo il consueto programma e i numeri vincenti sono stati comunicati subito dopo l’evento.

Estrazione VinciCasa oggi 29 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, domenica 29 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, domenica 29 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 28 MARZO 2026 ESTRAZIONE 27 MARZO 2026 ESTRAZIONE 26 MARZO 2026 ESTRAZIONE 25 MARZO 2026 ESTRAZIONE 24 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 29 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 29 marzo 2026 Articoli correlati Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 29 gennaio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 3 marzo 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025 Approfondimenti e contenuti su Estrazione VinciCasa Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di lunedì 23 marzo; Win for Life VinciCasa: niente ‘5’ nell’estrazione numero 85; VinciCasa premia Roma, al fortunato una casa e 200mila euro; VinciCasa, l’estrazione di giovedì 26 marzo. Win for Life VinciCasa: niente ‘5’ nell’estrazione numero 85Win for Life VinciCasa, l’estrazione di giovedì 26 marzo 2026 non assegna il ‘5’, ma premia gli unici due 4 con 718 euro. gioconews.it VinciCasa, vinta una casa a Roma. E’ la 227esima dalla nascita del giocoNell’estrazione di ieri, lunedì 23 marzo 2026, è stata vinta una casa grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal. agimeg.it Estrazione Vincicasa n. 81 di domenica 22 marzo 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook