Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 29 aprile 2026

Oggi, mercoledì 29 aprile 2026, si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa alle ore 20,30. Durante l’evento, sono stati estratti cinque numeri su un totale di quaranta possibili. Il concorso permette ai partecipanti di tentare di vincere una casa indovinando i numeri estratti. I risultati dell’estrazione di oggi sono disponibili e pubblicati ufficialmente.

Estrazione VinciCasa oggi 29 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 28 APRILE 2026 ESTRAZIONE 27 APRILE 2026 ESTRAZIONE 26 APRILE 2026 ESTRAZIONE 25 APRILE 2026 ESTRAZIONE 24 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 29 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 29 aprile 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 29 marzo 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 aprile 2026 Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di domenica 26 aprile; VinciCasa: centrati quattro ‘4’ nel concorso del 22 aprile; VinciCasa, centrato il premio da 500mila euro; VinciCasa premia Albano Laziale (RM), al fortunato una casa e 200mila euro. Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 26 marzo 2026Estrazioni del Lotto di oggi 26 marzo 2026: numeri vincenti estratti giovedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 118 di martedì 28 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook