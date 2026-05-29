Venerdì 29 maggio 2026 si svolgono le estrazioni di Lotto, Superenalotto e “5+1”. I numeri estratti saranno comunicati nelle prossime ore. L’estrazione si tiene questa sera, come di consueto, e riguarda le diverse lotterie nazionali. Nessuna informazione sui numeri vincenti o sui premi assegnati è ancora disponibile. Gli appassionati attendono i risultati, che saranno pubblicati sui canali ufficiali dopo l’estrazione.

Milano, 29 maggio 2026 – Torna questa sera, venerdì 29 maggio, l’appuntamento con la fortuna e con l’estrazione dei numeri di Lotto, Superenalotto e del “5+1”. Il jackpot in palio per l’estrazione di questa sera viaggia sempre su cifre stellari: parliamo di ben 171,5 milioni di euro. Ricordiamo come sempre che l’ultimo 6 è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui assieme a noi la diretta dell ’ estrazione di oggi, a partire dalle 20, delle combinazioni vincenti di Lotto, 10eLotto e ovviamente del Superenalotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di venerdì 29 maggio 2026

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 21/02/2026

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