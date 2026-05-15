Venerdì 15 maggio 2026 si tiene l’estrazione del Superenalotto, con un jackpot che arriva a 164,5 milioni di euro. I numeri vincenti di Lotto e 10eLotto vengono annunciati in serata, mentre i giocatori sperano di centrare la combinazione vincente. La domanda di biglietti continua a crescere in attesa di conoscere le combinazioni fortunate. L’estrazione rappresenta un appuntamento fisso per chi tenta la fortuna e segue con attenzione le estrazioni di questa sera.

Torna la caccia al montepremi da capogiro del Superenalotto. Questa sera il jackpot raggiunge la cifra di 164,5 milioni di euro. Questo perché nessuno, ieri, ha centrato la sestina vincente, mentre un fortunato giocatore invece ha realizzato un “5+1” portandosi a casa poco meno di 600mila euro, per l’esattezza 596.800,07 euro. L’ultimo 6, come ricordiamo sempre perché ciò di sia di buon auspicio è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ultima estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, venerdì 15 maggio 2026

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 14/05/2026

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