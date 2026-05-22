Venerdì 22 maggio 2026, si tiene l’estrazione dei numeri del Superenalotto con un jackpot di 168 milioni di euro, che non viene vinto da un anno. Contestualmente, si svolgono le estrazioni del Lotto e del 10eLotto, con numeri fortunati annunciati per questa giornata. Le estrazioni si svolgono in diverse sedi, e i risultati vengono pubblicati immediatamente dopo. I giocatori attendono con interesse gli esiti di questa sera, in particolare per il Superenalotto.

Milano, 22 maggio 2026 – Il “6” al Superenalotto manca da un anno esatto, e questa sera, venerdì 22 maggio, propone un jackpot da 168 milioni di euro. https:www.ilgiorno.itcronacavincite-superenalotto-lotto-10elotto--estrazione--martedi-19-maggio-gkdgrjjy L’ultimo 6 è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui in diretta, a partire dalle 20, l’ estrazione di numeri e combinazioni vincentio di Lotto, 10eLotto e ovviamente SuperEnalotto Articolo in aggiornamento Superenalotto . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, venerdì 22 maggio 2026

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