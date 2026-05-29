Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 29 maggio 2026

Alle ore 20 di oggi, 29 maggio 2026, sono stati estratti i numeri vincenti del Lotto numero 86 e del 10eLotto.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 29 maggio 2026. Oggi, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 86 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 29 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 86 d el 29 maggio 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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