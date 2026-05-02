Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 2 maggio 2026

Oggi, sabato 2 maggio 2026, alle ore 20 si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati estratti i numeri vincenti del numero 70 del 2026 per il Lotto e i numeri vincenti del 10eLotto. L’estrazione si è svolta come previsto, con i numeri comunicati dalle autorità competenti. I risultati sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 2 maggio 2026. Oggi, sabato 2 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 70 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 2 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 70 d el 2 maggio 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 2 maggio 2026 Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 23 Gennaio 2026 Notizie correlate Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 7 febbraio 2026Oggi, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 23 del 2026 e del 10eLotto. Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 3 marzo 2026Oggi, martedì 3 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 36 del 2026 e del 10eLotto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 27 aprile: i numeri vincenti; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 24 aprile 2026: i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 24 aprile 2026: tutti i numeri vincenti; Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 30 aprile 2026: numeri vincenti, quote e jackpot. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 2 maggio 2026: numeri vincenti e quoteEstrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 2 maggio 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati ... fanpage.it Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 2 maggio: i numeri vincentiAll’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In ... tg24.sky.it ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI Il jackpot continua a crescere… e ora fa davvero paura. Nessun “6” centrato Cifra da capogiro per la prossima estrazione Hai controllato i tuoi numeri Scopri subito tutti i risultati completi qui - facebook.com facebook