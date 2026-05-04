Lunedì 4 maggio 2026, alle ore 20, si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto. Sono stati estratti i numeri del Lotto numero 71 del 2026 e quelli del 10eLotto, con i risultati disponibili subito dopo l’evento. Questa estrazione ha coinvolto i giocatori che avevano in gioco i rispettivi numeri, con i premi assegnati in base ai numeri usciti.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi lunedì 4 maggio 2026. Oggi, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 71 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 4 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 71 d el 4 maggio 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . M ILANO 23 – 28 – . NAPOLI 16 – 54 –. PALERMO. ROMA 28 – 7 – . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 4 maggio 2026

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 18 Aprile 2026

Notizie correlate

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 2 maggio 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 2 maggio 2026 Oggi, sabato 2 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del...

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 3 marzo 2026Oggi, martedì 3 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 36 del 2026 e del 10eLotto.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 27 aprile: i numeri vincenti; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 30 aprile 2026: i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 24 aprile 2026: tutti i numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi venerdì 24 aprile 2026.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 4 maggio 2026: numeri vincenti e quoteLotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 4 maggio 2026 per l'estrazione di recupero dopo i cambiamenti in calendario: i numeri vincenti, le quote e ... fanpage.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di lunedì 4 maggio 2026: tutti i numeri vincentiLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, lunedì 4 maggio 2026, sono in corso con i numeri vincenti dei concorsi serali. Come di consueto, a partire dalle ore 20 vengono comunicati i r ... giornalelavoce.it

Estrazione Lotto 2 maggio: occhi puntati sul 66, alla guida dei ritardatari - facebook.com facebook