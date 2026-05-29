Estate Sammaurese tutti gli appuntamenti
Durante l'estate nella zona si terranno numerosi eventi tra musica, concerti, un nuovo Festival della letteratura, appuntamenti enogastronomici, spettacoli di burattini per bambini, teatro di figura e poesie.
Musica, concerti, un nuovo Festival della letteratura, appuntamenti enogastronomici, spettacoli di burattini per bambini, teatro di figura e poesia. Sono oltre 50 gli appuntamenti in programma nella rassegna ’L’Estate Sammaurese’ che allieteranno le serate da giugno a settembre nel giardino di Casa Pascoli, in centro storico e a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. Un calendario realizzato dall’amministrazione comunale, assessorato alla cultura e attività economiche, presentato dal sindaco Moris Guidi e dall’assessora alla cultura Lisa Maroni, in collaborazione con le associazioni del territorio, nell’ambito del percorso di co-progettazione de ’L’Estate Sammaurese’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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