estate sammaurese tutti gli appuntamenti

Musica, concerti, un nuovo Festival della letteratura, appuntamenti enogastronomici, spettacoli di burattini per bambini, teatro di figura e poesia. Sono oltre 50 gli appuntamenti in programma nella rassegna ’L’Estate Sammaurese’ che allieteranno le serate da giugno a settembre nel giardino di Casa Pascoli, in centro storico e a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. Un calendario realizzato dall’amministrazione comunale, assessorato alla cultura e attività economiche, presentato dal sindaco Moris Guidi e dall’assessora alla cultura Lisa Maroni, in collaborazione con le associazioni del territorio, nell’ambito del percorso di co-progettazione de ’L’Estate Sammaurese’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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