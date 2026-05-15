Festival d' estate | gli appuntamenti gastronomici estivi in giro per l' Italia
Durante l'estate in Italia si svolgono numerosi eventi dedicati alla gastronomia, con appuntamenti che coinvolgono diverse regioni. Questi eventi sono caratterizzati da mercati, sagre e fiere che offrono specialità locali e prodotti tipici, spesso accompagnati da musica e intrattenimento. Le manifestazioni si svolgono in città, borghi e aree rurali, attirando visitatori di tutte le età. Le date variano a seconda della regione, con alcuni eventi che si estendono per più giorni durante i mesi più caldi.
Proprio durante i festival, gastronomici e non, Airbnb registra le sue crescite record, con picchi fino al è160% anno su anno in occasione degli eventi, segnando un cambio di rotta nei flussi turistici legati ai grandi e piccoli eventi. A trainare il fenomeno sono soprattutto le ricerche di gruppo, che trasformano il festival in un’occasione di viaggio condiviso, sempre più legata alla scoperta del territorio e alla scelta di alloggi spaziosi ma accessibili pensati per più persone. Ecco quindi i festival gastronomici più cool dell'estate 2026, con qualche consiglio sugli Airbnb più spettacolari da prenotare per l'occasione. Festa a Vico Dal 14 al 17 giugno 2026 a Vico Equense va in scena Festa a Vico, il festival enogastronomico che celebra le eccellenze del Sud Italia ideato dallo chef Gennaro Esposito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Denver 2026: Food, Festivals & Future - You Won't Believe It!
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