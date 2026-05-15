Festival d' estate | gli appuntamenti gastronomici estivi in giro per l' Italia

Da vanityfair.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'estate in Italia si svolgono numerosi eventi dedicati alla gastronomia, con appuntamenti che coinvolgono diverse regioni. Questi eventi sono caratterizzati da mercati, sagre e fiere che offrono specialità locali e prodotti tipici, spesso accompagnati da musica e intrattenimento. Le manifestazioni si svolgono in città, borghi e aree rurali, attirando visitatori di tutte le età. Le date variano a seconda della regione, con alcuni eventi che si estendono per più giorni durante i mesi più caldi.

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Proprio durante i festival, gastronomici e non, Airbnb registra le sue crescite record, con picchi fino al è160% anno su anno in occasione degli eventi, segnando un cambio di rotta nei flussi turistici legati ai grandi e piccoli eventi. A trainare il fenomeno sono soprattutto le ricerche di gruppo, che trasformano il festival in un’occasione di viaggio condiviso, sempre più legata alla scoperta del territorio e alla scelta di alloggi spaziosi ma accessibili pensati per più persone. Ecco quindi i festival gastronomici più cool dell'estate 2026, con qualche consiglio sugli Airbnb più spettacolari da prenotare per l'occasione. Festa a Vico Dal 14 al 17 giugno 2026 a Vico Equense va in scena Festa a Vico, il festival enogastronomico che celebra le eccellenze del Sud Italia ideato dallo chef Gennaro Esposito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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