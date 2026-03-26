Salah in Serie A? Carragher apre al clamoroso scenario | Lo vedrei bene in quel club

Dopo l’addio di Salah dal Liverpool, si sono riaccese le speculazioni sul suo possibile trasferimento. Jamie Carragher ha suggerito che il calciatore potrebbe adattarsi bene a una squadra di Serie A, aprendo così a uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava improbabile. La situazione resta in evoluzione, mentre i club valutano le opzioni sul mercato.

L’addio di Salah al Liverpool accende le voci sul futuro: Jamie Carragher ipotizza un clamoroso passaggio in una squadra di Serie A. Il mercato calcistico internazionale si infiamma: Mohamed Salah lascerà il Liverpool al termine di questa stagione. Si chiude un’epoca e il futuro dell’egiziano diventa il tema principale delle trattative in Europa. Sull’attaccante si sono mosse diverse formazioni dall’Arabia Saudita, pronte a offrire un contratto ricchissimo. Tuttavia, secondo l’ex difensore dei Reds Jamie Carragher, il destino prenderà una piega inaspettata. Il talento rifiuterà le lusinghe per cercare sfide maggiormente stimolanti, puntando a scendere in campo nei principali campionati top europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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