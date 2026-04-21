Bonucci | Vedrei bene Allegri al Real Madrid perché simile ad Ancelotti nel modo di gestire lo spogliatoio
L'ex calciatore Leonardo Bonucci ha commentato la possibilità di vedere l'allenatore Massimiliano Allegri seduto sulla panchina del Real Madrid, affermando che lo troverebbe adatto a quel ruolo e paragonandolo al modo di gestire lo spogliatoio di Ancelotti. Bonucci ha espresso questa opinione in un'intervista, senza fare riferimenti diretti a eventuali trattative o conferme ufficiali.
A margine dell'evento in cui sono stati consegnati i Premi Laures a Madrid, l'ex Milan e Juventus Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare, l'ex difensore centrale ha parlato di un tema parecchio caldo in orbita Milan e che si lega alla panchina di una delle squadre più importanti d'Europa, ovvero il Real Madrid. Come noto, i 'Blancos' sono alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la panchina dal prossimo anno e tra i nomi fatti, uno dei più menzionati in Spagna è Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan. Ecco, quindi cosa pensa il suo ex giocatore Leonardo Bonucci riguardo questa possibilità.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Temi più discussi: Bonucci: Allegri lo vedrei bene ad allenare il Real Madrid; Nazionale, il nuovo Ct che sogna Bonucci è un allenatore veramente top; Bonucci: Allegri è da Real Madrid. Bastoni perfetto per il Barcellona; Bonucci: Italia, servirebbe Guardiola. Ma vedrei bene anche Allegri.
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