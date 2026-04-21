L'ex calciatore Leonardo Bonucci ha commentato la possibilità di vedere l'allenatore Massimiliano Allegri seduto sulla panchina del Real Madrid, affermando che lo troverebbe adatto a quel ruolo e paragonandolo al modo di gestire lo spogliatoio di Ancelotti. Bonucci ha espresso questa opinione in un'intervista, senza fare riferimenti diretti a eventuali trattative o conferme ufficiali.

A margine dell'evento in cui sono stati consegnati i Premi Laures a Madrid, l'ex Milan e Juventus Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare, l'ex difensore centrale ha parlato di un tema parecchio caldo in orbita Milan e che si lega alla panchina di una delle squadre più importanti d'Europa, ovvero il Real Madrid. Come noto, i 'Blancos' sono alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la panchina dal prossimo anno e tra i nomi fatti, uno dei più menzionati in Spagna è Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan. Ecco, quindi cosa pensa il suo ex giocatore Leonardo Bonucci riguardo questa possibilità.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bonucci: “Vedrei bene Allegri al Real Madrid perché simile ad Ancelotti nel modo di gestire lo spogliatoio”

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Temi più discussi: Bonucci: Allegri lo vedrei bene ad allenare il Real Madrid; Nazionale, il nuovo Ct che sogna Bonucci è un allenatore veramente top; Bonucci: Allegri è da Real Madrid. Bastoni perfetto per il Barcellona; Bonucci: Italia, servirebbe Guardiola. Ma vedrei bene anche Allegri.

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