L’ex attaccante del Milan Maurizio Ganz ha rilasciato un’intervista esclusiva, in cui ha dichiarato di essere sempre orgoglioso dello scudetto vinto con il club. L’intervista è stata realizzata dall’inviato di Pianeta Milan. Ganz ha espresso il suo sentimento di appartenenza e soddisfazione riguardo a quel traguardo raggiunto con il Milan, senza aggiungere dettagli o commenti ulteriori.

Oggi 29 maggio dalle 20.00 al Puma House of Football sta andando in scena un evento importante per il Milan: la 13^ edizione del "Memorial Claudio Lippi” che ricorda il collega di Milan Channel scomparso in un tragico incidente stradale nel marzo 2013. L'inviato di Pianeta Milan Matteo Chini ha intercettato in esclusiva l'ex attaccante rossonero Maurizio Ganz (qui la nostra esclusiva con Abbiati). Ecco le sue parole. "Io gioco ancora, precisamente a calcio a 7. Il ricordo di Claudio è sempre bellissimo ed è emozionante cercare sempre di fare gol. I più forti con cui ho giocato? Sicuramente Maldini, poi è arrivato Shevchenko, tra i migliori attaccanti del mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Esclusiva PM – Ganz cuore rossonero: “Per sempre orgoglioso dello scudetto vinto con il Milan”

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