L'ex attaccante del Milan Alessandro Matri ha commentato le possibili scelte per il reparto offensivo della squadra. Ha parlato della possibilità di vedere l’attaccante polacco nel club, suggerendo anche alcune strategie per gestire i giocatori attualmente in rosa, tra cui Leao e Pulisic. Le sue parole si sono concentrate sui ruoli e sulle opzioni offensive a disposizione del Milan, senza entrare nel dettaglio di eventuali trattative o decisioni ufficiali.

Con la qualificazione alla Champions League vicina (mancano 7 punti in 5 giornate), il Milan inizia a programmare la prossima stagione partendo dalla sessione estiva di calciomercato. Come noto, la priorità assoluta del Diavolo riguarda l'attacco. In particolare, sono due i temi caldi in vista dell'estate: il futuro incerto di Christian Pulisic e Rafael Leao e poi la scelta del nuovo numero 9 rossonero. A proposito di questi due argomenti si è espresso l'ex attaccante rossonero Alessandro Matri ai microfoni di 'DAZN'. Sul futuro della coppia d'attacco del Milan: "Non so quanto mercato abbiano Leao e Pulisic dopo una stagione così.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Matri: “Lewandowski lo vedrei bene al Milan. Ecco cosa farei con Leao e Pulisic”

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