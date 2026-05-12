Cara Forlì dalla Regione fondi per la grande festa del Liscio | in arrivo oltre 52 mila euro
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C'è anche l'orgoglio della tradizione romagnola tra le eccellenze culturali premiate dalla Regione Emilia-Romagna per l’anno 2026. "Cara Forlì. La Grande Festa del Liscio", giunta alla sua sesta edizione, si conferma un appuntamento di rilievo nazionale, ottenendo un contributo regionale di 52.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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