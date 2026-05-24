Oggi si svolge la sesta edizione della Eroica Juniores, una corsa ciclistica tra Siena e Montalcino. Contestualmente, la città ospita l’evento Bimbimbici, dedicato ai bambini. La gara coinvolge giovani ciclisti e si svolge lungo un percorso stabilito tra le due località. Le manifestazioni sono aperte al pubblico e prevedono anche attività collaterali per le famiglie. La giornata si inserisce nel calendario sportivo locale, attirando numerosi partecipanti e spettatori.

Ci siamo: è oggi il giorno della VI Eroica Juniores-Coppa Andrea Meneghelli Siena–Montalcino, gara dedicata alla memoria dello storico presidente de L’Eroica, con ai nastri di partenza, squadre provenienti da Francia, Spagna, Slovenia e Repubblica Ceca, a conferma della dimensione internazionale dell’evento. La gara fa seguito alla prima edizione della Tuscany Cycling Academy Juniores Santa Fiora–Chiusdino, andata in scena ieri: due corse, che vanno a formare la Challenge Eroica Juniores 2026, due territori, un’unica classifica: "Oggi fa ciclismo la più bella gioventù. questi Juniores che si sfideranno sulle nostre bianche eroiche sono giovani bellissimi, da indicare ad esempio", dichiara Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gran giorno dell’Eroica juniores. E la città accoglie la festa di Bimbimbici

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