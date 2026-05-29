Dopo tre anni, è stato rinvenuto il corpo di un uomo a due chilometri dalla sua abitazione, in una scarpata vicino a un percorso abituale. La scoperta è avvenuta grazie a segnalazioni di passanti che avevano notato qualcosa di insolito in quella zona. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento e l’identità della vittima. La zona è stata posta sotto sequestro, e si aspetta l’esito degli esami autoptici.

Il suo corpo era sempre stato lì, a soli due chilometri da casa, in una scarpata dove i soccorritori e i familiari erano passati innumerevoli volte senza mai vederlo: si chiude così, nel modo più drammatico e beffardo, il lungo mistero della scomparsa di Mario Conti, leggenda dell’alpinismo italiano e storico esponente de i Ragni di Lecco. I resti del 79enne, di cui si era persa ogni traccia il 14 novembre 2023, sono stati rinvenuti e identificati nella mattinata di mercoledì 27 maggio 2026. A dare l’annuncio ufficiale del ritrovamento è stato lo stesso gruppo alpinistico dei Ragni tramite una nota diffusa sui canali social. La scomparsa e il ritrovamento casuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Era a 2 chilometri da casa, siamo passati di lì tante di quelle volte. Non so perché non l’abbiamo mai visto”: ritrovato dopo 3 anni il corpo di Mario Conti, il “Ragno di Lecco”

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Disperso dal 2023, Mariolino Conti era a due km da casa. “Siamo passati da quel posto tante volte, non so perché non l’abbiamo notato”Era uscito da casa a Mossini, frazione di Sondrio, il 14 novembre 2023 per una passeggiata quotidiana e non è più tornato.

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Meglio tardi che mai. Stasera c'è #chilhavisto. Si parlerà anche di una scomparsa della #Flotilla via terra. E chi non ci sarà, sarà un Sechi. #chilhavisters x.com

Disperso dal 2023, Mariolino Conti era a due km da casa. Siamo passati da quel posto tante volte, non so perché non l’abbiamo notatoZenin è stato uno dei padri dell’alpinismo lombardo, protagonista della storica, prima ascensione alla parete Ovest del Cerro Torre, nel 1974. Nel novembre di tre anni fa era uscito per una passeggi ... ilgiorno.it

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Mario Conti, i resti dell’alpinista disperso da quasi 3 anni trovati per caso in una scarpata a 2 km da casa: Fine di dubbi e angosceMembro storico dei Ragni di Lecco, nel '74 scalò il Cerro Torre in Patagonia. Era scomparso il 14 novembre 2023 durante una gita nella frazione Mossini. Il messaggio del Gruppo alpinistico lecchese: ... ilgiorno.it