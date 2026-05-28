Era uscito da casa a Mossini, frazione di Sondrio, il 14 novembre 2023 per una passeggiata quotidiana e non è più tornato. Disperso da allora, è stato trovato a due chilometri dal suo punto di partenza, ai piedi della Grignetta. La famiglia ha riferito di aver passato più volte quel luogo senza notare nulla di insolito. La sua scomparsa ha portato alle ricerche che sono durate mesi.

Sondrio – Ai piedi della Grignetta è arrivato il momento di dire addio a Mario Conti. Era uscito di casa da Mossini, frazione di Sondrio, il 14 novembre del 2023 per una passeggiata, come faceva tutti i giorni, ma non era più rientrato. Dopo due anni e mezzo di ricerche è stato un escursionista, casualmente, a ritrovare l’alpinista lecchese dei Ragn i. Il suo corpo era in una scarpata a pochi chilometri dalla sua abitazione. Dopo che le ricerche erano state sospese, la famiglia e gli amici non avevano mai smesso di cercarlo. Era lì vicino. https:www.ilgiorno.itleccocronacamario-conti-patagonia-38f912ec La moglie: “Almeno è tornato a casa”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disperso dal 2023, Mariolino Conti era a due km da casa. “Siamo passati da quel posto tante volte, non so perché non l’abbiamo notato”

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