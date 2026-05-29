Entra in giardino e ruba vestiti dallo stendino | ladro incastrato dalle telecamere a Montebelluna
Nelle prime ore di martedì 26 maggio, un uomo è stato filmato mentre si introduceva nel cortile di una villetta in via Tronconi a Montebelluna. Il soggetto ha rubato alcuni vestiti appesi allo stendino. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato l’episodio, permettendo di identificare il ladro. Non ci sono segnalazioni di altre azioni o danni alla proprietà. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini per eventuali indagini.
Nelle prime ore del mattino di martedì 26 maggio, un ladro è stato ripreso mentre si introduceva nel cortile di una villetta in via Tronconi per portare via alcuni vestiti stesi ad asciugare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ladro entra in giardino e ruba i vestiti dallo stendino: incastrato dalle telecamere
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