Entra in giardino e ruba vestiti dallo stendino | ladro incastrato dalle telecamere a Montebelluna

Nelle prime ore di martedì 26 maggio, un uomo è stato filmato mentre si introduceva nel cortile di una villetta in via Tronconi a Montebelluna. Il soggetto ha rubato alcuni vestiti appesi allo stendino. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato l’episodio, permettendo di identificare il ladro. Non ci sono segnalazioni di altre azioni o danni alla proprietà. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini per eventuali indagini.

Nelle prime ore del mattino di martedì 26 maggio, un ladro è stato ripreso mentre si introduceva nel cortile di una villetta in via Tronconi per portare via alcuni vestiti stesi ad asciugare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ladro entra in giardino e ruba i vestiti dallo stendino: incastrato dalle telecamere

Notizie e thread social correlati

Ladro entra in cortile e ruba i panni dallo stendino: incastrato dalle telecamere. La proprietaria: «Non faccio denuncia, tanto è inutile»Un ladro è stato ripreso dalle telecamere mentre entra in un cortile e ruba i panni stesi su uno stendino, alle prime ore del mattino.

Entra in un panificio e ruba l'incasso: incastrato dalle telecamereUn uomo è entrato in un panificio di via Martiri d'Ungheria a Santa Maria Capua Vetere, ha ordinato e consumato del cibo, poi ha preso l'incasso e si...

Temi più discussi: Treviso, entra nel giardino di una villetta e ruba i vestiti stesi; Ladro entra in giardino e ruba i vestiti dallo stendino: incastrato dalle telecamere. La proprietaria: Non faccio denuncia, è tutto...; Il giardino diventa smart: così la tecnologia riprogetta l’outdoor; HORTALIA - Rappresentare, osservare e vivere gli orti fiorentini.

Ladro entra in giardino e ruba i vestiti dallo stendino: incastrato dalle telecamere. La proprietaria: Non faccio denuncia, è tutto inutileRuba dallo stendino i panni stesi: incastrato dalle telecamere. La scena, indubbiamente assurda, è stata immortalata attorno alle 5 del mattino, fra lunedì e martedì, in ... corriereadriatico.it

Ladro entra in giardino e ruba i vestiti dallo stendino: incastrato dalle telecamere. La proprietaria: Non faccio denuncia, è tuttoRuba dallo stendino i panni stesi: incastrato dalle telecamere. La scena, indubbiamente assurda, è stata immortalata attorno alle 5 del mattino, ... msn.com

Due giovani imprenditrici altoatesine in Trentino, sulle pendici del Monte Calisio, per produrre Trento Doc. Entrano così in un mercato finora appannaggio quasi esclusivo di viticoltori locali x.com

Porpora nel giardino reddit