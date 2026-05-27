Ladro entra in cortile e ruba i panni dallo stendino | incastrato dalle telecamere La proprietaria | Non faccio denuncia tanto è inutile

Da ilgazzettino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ladro è stato ripreso dalle telecamere mentre entra in un cortile e ruba i panni stesi su uno stendino, alle prime ore del mattino. La proprietaria ha osservato il video, ma ha dichiarato di non voler sporgere denuncia, ritenendo inutile farlo. L’episodio si è verificato poco prima delle cinque, tra lunedì e martedì. Le immagini mostrano chiaramente il tentativo del ladro di sottrarre i vestiti senza essere visto.

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MONTEBELLUNA (TREVISO) - Ruba dallo stendino i panni stesi: incastrato dalle telecamere. La scena, indubbiamente assurda, è stata immortalata attorno alle 5 del mattino, fra lunedì e martedì, in via Tronconi, non lontano dal centro Luna di piazza Vienna. Qui, in una graziosa villetta, è stato immortalato in due diverse riprese un individuo che entra nella proprietà e prende dallo stendino in giardino vari panni stesi. Una scelta indubbiamente ragionata, effettuata censendo accuratamente gli oggetti da asportare. L'incredibile immagine è stata pubblicata sui social della città dalla proprietaria dell'abitazione, S.M., suscitando reazioni allarmate e arrabbiate. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Ladro entra in cortile e ruba i panni dallo stendino: incastrato dalle telecamere. La proprietaria: «Non faccio denuncia, tanto è inutile»
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