Entra in un panificio e ruba l' incasso | incastrato dalle telecamere

Un uomo è entrato in un panificio di via Martiri d'Ungheria a Santa Maria Capua Vetere, ha ordinato e consumato del cibo, poi ha preso l'incasso e si è allontanato. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i dettagli dell'episodio, consentendo agli investigatori di identificare il soggetto coinvolto. Nessun altro dettaglio sulle eventuali misure prese o sulle conseguenze per l'autore del furto.

Entra in un panificio e, dopo aver ordinato e consumato, ruba l'incasso e sparisce. E’ quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere, in un panificio di via Martiri d'Ungheria. Protagonista un uomo immortalato dalle telecamere interne del locale, che hanno ripreso tutta la scena. Il titolare, infuriato, ha poi diffuso in Rete le immagini attraverso il deputato di AVS, Francesco Emilio Borrelli. Dai frame delle videocamere di sorveglianza si vede l'uomo arrivare, consumare e poi, approfittando di un attimo di distrazione del proprietario che entra in cucina, arraffa l'incasso. Pochi secondi, prima di svanire. Il tutto a volto scoperto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Entra in un panificio e ruba l’incasso a volto scoperto: ripreso dalle telecamereLe immagini diffuse dal proprietario attraverso Francesco Emilio Borrelli: "Oltre il limite della decenza", commenta il deputato di AVS.

Ruba computer nell'auto di un turista, ma viene incastrato dalle telecamere: denunciato ladroEra a caccia di oggetti di valore nelle auto dei turisti regolarmente parcheggiate nelle aree di sosta di Assisi.

Aggiornamenti e notizie su Entra in un panificio e ruba l'incasso...

Temi più discussi: Entra in un panificio e ruba l’incasso a volto scoperto: ripreso dalle telecamere; Con le mani nella pasta: Panificare è un’arte fatta di passione e tradizione familiare; Ancona, via Isonzo, un anno di cantiere. I residenti: Stringeremo i denti; Colazione sospesa: i bar dove la colazione è gratis.

Entra in un panificio e ruba l'incasso: incastrato dalle telecamereEntra in un panificio e, dopo aver ordinato e consumato, ruba l'incasso e sparisce. E’ quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere, in un panificio di via Martiri d'Ungheria. Protagonista un uomo immor ... casertanews.it

Entra in un panificio e ruba l’incasso a volto scoperto: ripreso dalle telecamereLe immagini diffuse dal proprietario attraverso Francesco Emilio Borrelli: Oltre il limite della decenza, commenta il deputato di AVS ... fanpage.it

Il maxi parco eolico USA entra in funzione: primi MW alla rete x.com

Carburanti esauriti, file e caos ai distributori: la guerra non c'entra. Ecco la vera causa. Cosa sta succedendo https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/benzina-diesel-esauriti-distributori-italia-cosa-sta-succedendo/ - facebook.com facebook