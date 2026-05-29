Il 20 maggio 2026 il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato un decreto che definisce una nuova fase per l’Ente Geopaleontologico di Pietraroja. Con questa decisione, l’ente entra in una fase di rinnovamento e di definizione delle sue attività, anche attraverso una nuova nomina al vertice. La nomina di un nuovo presidente, Petrillo, è parte di questa modifica organizzativa.

Tempo di lettura: 3 minuti Con il decreto firmato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 20 maggio 2026, si apre ufficialmente una nuova fase per l’ Ente Geopaleontologico di Pietraroja. Un passaggio storico, frutto di un lavoro lungo, attento e meticoloso che ha finalmente consentito di modificare e approvare lo statuto dell’Ente, superando anni di incertezze e difficoltà che si trascinavano fin dalla sua istituzione. A guidare questa nuova stagione sarà il neo presidente Maria Concetta Petrillo, nominata con il medesimo decreto insieme agli altri componenti dell’assemblea dei consorziati. Un augurio di buon lavoro va a tutti coloro che avranno il compito e la responsabilità di rilanciare un Ente dalle enormi potenzialità scientifiche, culturali e turistiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ente Geopaleontologico di Pietraroja, una nuova stagione con la nomina di Petrillo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Freni presidente Consob, l’ente contrario alla nomina, il DOCUMENTO riservato: “Incompatibile con carica pubblica, non è un tecnico”Un documento riservato rivela che l’ente di vigilanza finanziaria si oppone alla nomina di Freni, ritenendo che la sua candidatura sia incompatibile...

Fiumicino, Petrillo chiama a raccolta l’opposizione: “Ora serve una nuova fase”A Fiumicino, un esponente dell’opposizione ha invitato a ripensare le strategie politiche, affermando che la recente vittoria del No al referendum ha...

Si parla di: Pietraroja, Petrillo al vertice del Parco Geopaleontologico.

Ente Geopaleontologico di Pietraroja, la Provincia designa Carofano e De Filippo nell’Assemblea del ConsorzioLa Provincia di Benevento ha ufficializzato le designazioni per l’Assemblea del Consorzio di gestione dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja. Con un decreto firmato dal presidente Nino Lombardi, ... ntr24.tv

Stallo per la casa di 'Ciro' il dinosauro, un'interrogazioneIstituito con la legge 388/2000 l'Ente geopaleontologico di Pietraroja (Benevento), dove venne ritrovato nel 1980 il primo fossile di dinosauro in Italia e meglio conservato al mondo, lo Scipionix ... ansa.it