La giudice cesenate Monica Galassi nominata presidente del Tribunale di Rimini

Monica Galassi, ravennate di nascita e cesenate d'adozione, è stata nominata ieri nuovo Presidente del Tribunale di Rimini dall'assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura. Negli ultimi sei anni ha ricoperto il ruolo di Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Forlì. La cerimonia di insediamento avvenne nel gennaio del 2020 – poche settimane prima del Covid – dopo che Galassi aveva lasciato la funzione di coordinatrice dei giudici per le indagini preliminari in vista dell'assunzione del nuovo incarico. Nell'ordinamento giudiziario il presidente del tribunale è il magistrato preposto a capo di un tribunale giudiziario che assume la relativa funzione direttiva giudicante di primo grado.