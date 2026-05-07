Eni pubblica il report volontario di sostenibilità Eni for 2025 – A Just Transition

Da secoloditalia.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi viene diffuso il nuovo report di sostenibilità di una grande compagnia energetica, intitolato “Eni for 2025 – A Just Transition”. Il documento presenta i risultati ottenuti nel corso dell’ultimo anno e descrive le iniziative messe in atto per favorire una transizione energetica equa, con attenzione alle comunità e ai territori coinvolti. La pubblicazione si concentra su obiettivi e progressi in ambito ambientale e sociale.

Eni ha pubblicato oggi “Eni for 2025 – A Just Transition”, il report volontario di sostenibilità che illustra i risultati raggiunti nel corso dell’anno e le azioni intraprese verso una transizione energetica giusta per le persone e i territori. Giunto alla ventesima edizione, il documento è pensato per accrescere la conoscenza da parte degli stakeholder della strategia e dell’impegno di Eni, rappresentando in modo trasparente l’approccio integrato di Eni agli obiettivi di sostenibilità. “Eni affronta queste sfide con un modello industriale distintivo, che combina in modo pragmatico business tradizionali e nuove fonti energetiche e coniuga innovazione tecnologica, efficienza operativa e integrazione lungo la catena del valore.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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