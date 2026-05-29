Enrique non è sorpreso dal trionfo del titolo dell’Arsenal prima della finale di Champions League
L’allenatore del Paris Saint-Germain ha dichiarato di “non essere sorpreso” dal fatto che l’Arsenal abbia conquistato la Premier League prima della finale di Champions League. La squadra londinese ha ottenuto il titolo con Mikel Arteta in panchina, mentre il match tra le due squadre si svolgerà tra pochi giorni. La vittoria dell’Arsenal nella Premier League è stata annunciata prima del confronto europeo.
2026-05-29 20:28:00 Il web non parla d’altro: L’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique afferma di “non essere sorpreso” che l’Arsenal abbia vinto la Premier League con Mikel Arteta prima dell’incontro delle due squadre nella finale di Champions League. Gli allenatori spagnoli si affronteranno nella partita più importante del calcio europeo mentre il PSG tenta di conservare il trofeo vinto la scorsa stagione. L’Arsenal arriva in finale pieno di fiducia dopo essersi assicurato il primo titolo in 22 anni, con Enrique che elogia il lavoro svolto da Arteta nel nord di Londra. Enrique elogia l’impatto di Arteta all’Arsenal. Parlando prima della finale, Enrique ha detto che l’Arsenal ha pienamente meritato il successo nazionale dopo aver sconfitto la concorrenza del Manchester City. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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