Enrique non è sorpreso dal trionfo del titolo dell’Arsenal prima della finale di Champions League

Notizia in breve

L’allenatore del Paris Saint-Germain ha dichiarato di “non essere sorpreso” dal fatto che l’Arsenal abbia conquistato la Premier League prima della finale di Champions League. La squadra londinese ha ottenuto il titolo con Mikel Arteta in panchina, mentre il match tra le due squadre si svolgerà tra pochi giorni. La vittoria dell’Arsenal nella Premier League è stata annunciata prima del confronto europeo.