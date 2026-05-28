Arteta tecnico dell’Arsenal rende omaggio alla moglie Lorena prima della finale di Champions League | Lei se lo merita più di chiunque altro

L’allenatore dell’Arsenal ha dedicato un messaggio alla moglie prima della finale di Champions League, affermando che lei si merita più di chiunque altro. Poco prima, un sito sportivo ha riferito che l’allenatore sottolinea come il suo obiettivo sia innovare e scoprire nuovi metodi per ottenere vittorie, nonostante le critiche rivolte allo stile di gioco talvolta definito difensivo della squadra.

2026-05-28 10:57:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Mikel Arteta insiste che il suo lavoro è innovare e trovare modi diversi per vincere nonostante le critiche allo stile di gioco occasionalmente difensivo dell’Arsenal. I Gunners hanno conquistato il titolo di Premier League la scorsa settimana e tenteranno di conquistare una doppietta nazionale e continentale quando affronteranno il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League a Budapest sabato sera. La squadra di Arteta è arrivata seconda in ciascuna delle ultime tre stagioni nella massima serie inglese prima di superare il traguardo e lo spagnolo è fiducioso che il fine giustifichi i mezzi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Arteta with an ARSENAL BOTTLE

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