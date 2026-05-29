La Commissione europea invita i 27 Paesi membri a utilizzare i Fondi di coesione per affrontare la crisi energetica. La proposta mira a offrire una risposta immediata a famiglie, imprese e territori più colpiti dagli aumenti dei costi energetici. La decisione si inserisce in un quadro di interventi per gestire i rincari e sostenere le aree più vulnerabili, senza specificare modalità o limiti di utilizzo dei fondi.

Roma, 29 maggio 2026 – La Commissione europea apre all’utilizzo dei Fondi di coesione per fronteggiare la crisi energetica e dare una risposta rapida a famiglie, imprese e territori più colpiti dal caro-bollette. Il segnale è messo nero su bianco in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Raffaele Fitto, ai ministri competenti dei 27 Stati membri. Una missiva che invita governi e Regioni a riprogrammare le risorse disponibili per indirizzarle verso investimenti energetici capaci di produrre effetti immediati. Per l’Italia, secondo le stime circolate, la disponibilità finanziaria potrebbe arrivare fino a 5 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Energia, la Ue batte un colpo. Fitto scrive ai 27 Paesi della Unione: “Rincari? Usate i Fondi di coesione”

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