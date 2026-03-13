Enea Bastianini si sta avvicinando a un accordo con Yamaha, che potrebbe portarlo a lasciare il team Tech3. La trattativa sembra in fase avanzata, anche se ancora parziale, e riguarda il suo futuro in MotoGP. La decisione definitiva dovrebbe essere annunciata a breve, mentre il pilota si prepara a cambiare squadra per la prossima stagione.

"> Enea Bastianini: Un Passaggio a Yamaha nel Futuro Immediato. Enea Bastianini è a un passo dal trasferirsi in Yamaha. Il pilota del team Tech3, che ha firmato con la squadra satellite KTM solo un anno fa, è stato a lungo indicato come destinato a un nuovo capitolo nella sua carriera. Le ultime notizie suggeriscono che il suo passaggio a Yamaha potrebbe concretizzarsi nel 2027, con alcune fonti che affermano che ha già raggiunto un accordo preliminare con la casa giapponese. Un 2023 Difficile con il Team Tech3. La stagione passata non è stata facile per Bastianini, che ha chiuso il campionato al 14° posto nella classifica generale, registrando solo due podi: uno in una gara di Grand Prix e uno in una Sprint race. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Enea Bastianini verso Yamaha: accordo parziale in vista del saluto a Tech3.

Articoli correlati

Leggi anche: Vale in pista con Yamaha. Ktm, tutto su Acosta. Bastianini: "Io ci sono»

MotoGP, Enea Bastianini: “Farò la scelta giusta per il prossimo anno. Difficile pensare ad una Top-5”Il Mondiale di MotoGP è ormai alle porte ed in questo fine settimana si alzerà il sipario sulla nuova stagione.

Approfondimenti e contenuti su Enea Bastianini

Discussioni sull' argomento La curiosa storia dei caschi fantasma di Buriram | Dueruote; Elogio assoluto al MotoGP di italiana impronta; MotoGP, Delusione da Tech3: Era il primo weekend di Steiner e gli abbiamo regalato uno spettacolo deludente; Enea Bastianini rivela sorprendenti difficoltà con KTM: una battaglia disperata per la velocità al GP di Thailandia.

MotoGP | Bastianini incredulo del suo gap rispetto alle KTM ufficialiMolto lontano da Pedro Acosta e Brad Binder, Enea Bastianini si è lamentato delle turbolenze sulla sua KTM nel GP della Thailandia. Un problema ricorrente, al quale non riesce ancora a dare una spiega ... msn.com

Benvenuto al Montana Enea!!! @bestia23 #bastianini #ktm #motogp #tech3racing @tech3racing #ristorantemontana - facebook.com facebook