L’attore noto per il suo ruolo in Squid Game ha spiegato che i fan spesso amano un personaggio, non lui stesso. Ha aggiunto di preferire interpretare ruoli di personaggi che sentono di avere qualcosa in comune, specialmente quelli che affrontano delle mancanze. È considerato uno degli attori più apprezzati in Corea del Sud, anche prima del successo internazionale della serie. La sua carriera è caratterizzata da interpretazioni che hanno suscitato grande attenzione nel suo paese.

L’ha provata anche per il Reclutatore? «Sì, ho percepito la sua natura di figura tragica. Mentre lo interpretavo provavo l’amarezza che lascia trasparire. All’inizio il ruolo era solo un cameo, un favore al creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk, con cui avevo lavorato al film Silenced nel 2011. Ero anche attratto dall’idea di interpretare per la prima volta un cattivo. Poi, la serie ha avuto un enorme successo, è stata rinnovata per ulteriori stagioni e si è manifestata l’opportunità di espandere il personaggio, dimostrando che non era solo un semplice psicopatico, ma un prodotto della società». Lo considera una figura chiave della critica sociale di Squid Game? «Sì, perché è un mostro creato dal sistema.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gong Yoo: «I fan credono di amare me, ma non è così: amano un personaggio. Io scelgo quelli a cui manca qualcosa, perché mi somigliano»

Notizie correlate

Vinicius Jr parla di Modric: «È il migliore al mondo. Mi manca perché mi insegnava sempre qualcosa»Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Cagliari, Pisacane svela: «Siamo tutti...

C’è un reclutatore speciale in città: Gong Yoo, l’attore di Squid Game, turista a FirenzeFirenze, 19 marzo 2026 – Se dovesse fermarvi per strada proponendovi di partecipare a un gioco in cui si possono guadagnare tanti soldi, pensateci...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: The Clone - Chiave per l'immortalità , cast e trama del film.

Gong Yoo's fans make donation to childhood cancer foundation to celebrate actor's birthdayFans of actor Gong Yoo donated 9 million won ($6,890) to the Korea Childhood Leukemia Foundation on Monday to celebrate the actor's birthday. The donation was made in the name of the actor's official ... koreajoongangdaily.joins.com

Aspettando Gong Yoo, fan da tutta Italia per incontrarloArrivano da Milano, Ferrara, Bari, ovviamente da Firenze. Una ragazza ha preso un volo da Londra dove vive per partecipare alla Masterclass di Gong Yoo con i fan organizzata dal Florence Korea Film ... rainews.it