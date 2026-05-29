Emmanuel Petit | Sono andato al Barcellona per amore di una donna e me ne pento Oggi non si parlano

Emmanuel Petit ha dichiarato di essersi trasferito dall'Arsenal al Barcellona per motivi sentimentali, specificando che la decisione fu presa per amore di una donna. Ha aggiunto che, dopo aver fatto questa scelta, ora non mantiene più rapporti con lei. Non sono stati forniti dettagli sul periodo o sulle circostanze specifiche del trasferimento. La sua affermazione si concentra esclusivamente sul motivo personale che lo spinse a cambiare club.

Emmanuel Petit ha svelato perché si trasferì dall'Arsenal al Barcellona per amore della sua compagna di allora. Una relazione naufragata quasi subito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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