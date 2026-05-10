Romina Carrisi | Mio padre Al Bano ha esagerato nella parole di mia madre non c'è malizia Oggi non si parlano

Romina Carrisi ha commentato le recenti tensioni tra i suoi genitori, affermando che suo padre ha reagito in modo esagerato e che nelle parole di sua madre non c’era malizia. Ha anche aggiunto che attualmente i due non si parlano più. La giovane ha parlato per la prima volta delle divergenze tra i genitori, senza entrare nel dettaglio delle cause o delle dichiarazioni precedenti.

Romina Carrisi ha parlato per la prima volta delle tensioni tra i suoi genitori, Al Bano e Romina Power: "Mio padre ha reagito in maniera esagerata, non ha il diritto di attaccare mia madre. Oggi non si parlano". E sul rapporto con la nuova famiglia: "Non ci sono i presupposti".🔗 Leggi su Fanpage.it

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