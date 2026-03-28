Bastoni al Barcellona in Spagna ne sono certi | le mosse dell'Inter per rivoluzionare la difesa

In Spagna si parla di un accordo tra Alessandro Bastoni e il Barcellona, con il difensore che avrebbe dato il via libera al trasferimento. Secondo fonti locali, il club catalano sarebbe disposto a pagare circa 70 milioni di euro all'Inter per acquisire il giocatore. La trattativa sarebbe in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.