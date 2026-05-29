Emilia Romagna Manageritalia | competitività e crescita frenate da scarsa managerializzazione

In Emilia Romagna, il 94,1% delle imprese sono microimprese, mentre le aziende grandi rappresentano solo lo 0,1%, e quelle piccole o medie sono rispettivamente il 5% e lo 0,7%. La regione presenta un livello di managerializzazione molto basso, con poche imprese di dimensioni maggiori e una prevalenza di microimprese. Questa situazione viene considerata un ostacolo alla competitività e alla crescita economica.

Bologna, 29 mag. (AdnkronosLabitalia) - Troppe microimprese (94,1%), pochissime grandi (0,1%) e poche piccole (5%) o medie (0,7%) e in generale sottomanagerializzate. Questo il quadro in Emilia-Romagna, che non si discosta molto da quello nazionale e vede le imprese impreparate ad affrontare sfide complesse come la transizione energetica e digitale e una crisi internazionale che si fa sentire e incide sulla capacità di innovare e competere. In Emilia-Romagna ci sono 10.854 dirigenti, di cui circa il 16,4% donne (aumentate del 78,9% negli ultimi 16 anni), e 22.485 imprese sopra i 9 dipendenti sul totale di 383.434: il dato testimonia come ancora la stragrande maggioranza delle pmi sia priva di manager esterni alla famiglia, presenti solo nel 30% delle pmi italiane a fronte di circa l'80% di quelle di Germania, Francia e Spagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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