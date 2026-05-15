Manageritalia Toscana competitività e crescita frenate da scarsa managerializzazione

In Toscana, la maggior parte delle imprese sono microimprese, che rappresentano il 94,6% del totale, mentre le grandi aziende sono praticamente assenti, con solo lo 0,1%. Anche le imprese piccole e medie sono poche, rispettivamente il 4,9% e lo 0,5%. La regione presenta un livello di managerializzazione molto basso, che limita la competitività e la crescita delle attività economiche locali. Questa situazione viene evidenziata in un rapporto recentemente pubblicato.

(Adnkronos) – Troppe microimprese (94,6%), pochissime grandi (0,1%) e poche piccole (4,9%) o medie (0,5%) e in generale sottomanagerializzate. Questo il quadro in Toscana, che non si discosta molto da quello nazionale e vede le imprese impreparate ad affrontare sfide complesse come la transizione energetica e digitale e una crisi internazionale che si fa sentire e incide sulla capacità di innovare e competere. In Toscana ci sono 4.662 dirigenti, di cui circa il 21% donne (aumentate del 128,4% negli ultimi 16 anni), e 18.290 imprese sopra i 9 dipendenti sul totale di 336.000: il dato testimonia come ancora la stragrande maggioranza delle Pmi sia priva di manager esterni alla famiglia, presenti solo nel 30% delle Pmi italiane a fronte di circa l’80% di quelle di Germania, Francia e Spagna. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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