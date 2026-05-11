Manageritalia Piemonte | Scarsa managerializzazione freno a competitività e crescita
Secondo un rapporto di Manageritalia Piemonte, solo il 30% delle piccole e medie imprese ha manager esterni alla famiglia. La mancanza di figure manageriali esterne viene considerata un ostacolo alla crescita e alla competitività delle aziende. La presenza limitata di professionisti al di fuori del nucleo familiare viene vista come un freno allo sviluppo e all’ampliamento delle attività. La situazione evidenzia come le dimensioni ridotte influenzino le possibilità di evoluzione delle imprese.
(Adnkronos) – Solo 30% pmi ha manager esterni a famiglia, nanismo non solo dimensionale impedisce salto di qualità. Troppe microimprese (95,1%), pochissime grandi (0,1%) e poche piccole (4,6%) o medie (0,6%) e in generale sottomanagerializzate E’ questo il quadro delle aziende in Piemonte emerse dall’assemblea di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta secondo cui la competitività. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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