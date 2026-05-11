Manageritalia Piemonte | Scarsa managerializzazione freno a competitività e crescita

Secondo un rapporto di Manageritalia Piemonte, solo il 30% delle piccole e medie imprese ha manager esterni alla famiglia. La mancanza di figure manageriali esterne viene considerata un ostacolo alla crescita e alla competitività delle aziende. La presenza limitata di professionisti al di fuori del nucleo familiare viene vista come un freno allo sviluppo e all’ampliamento delle attività. La situazione evidenzia come le dimensioni ridotte influenzino le possibilità di evoluzione delle imprese.

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