Pazienti nei corridoi Nursind all' Azienda ospedaliera | Non è emergenza ma modello inadeguato

Il sindacato Nursind ha risposto all’Azienda ospedaliera di Perugia riguardo alla presenza di pazienti nei corridoi dell’ospedale. L’organizzazione ha affermato che si tratta di un problema legato a un modello di gestione ospedaliera inadeguato, precisando che non si tratta di un’emergenza. La replica arriva dopo le dichiarazioni dell’azienda, che aveva risposto alle critiche sollevate sui disagi all’interno della struttura.