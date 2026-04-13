Pazienti nei corridoi Nursind all' Azienda ospedaliera | Non è emergenza ma modello inadeguato
Il sindacato Nursind ha risposto all’Azienda ospedaliera di Perugia riguardo alla presenza di pazienti nei corridoi dell’ospedale. L’organizzazione ha affermato che si tratta di un problema legato a un modello di gestione ospedaliera inadeguato, precisando che non si tratta di un’emergenza. La replica arriva dopo le dichiarazioni dell’azienda, che aveva risposto alle critiche sollevate sui disagi all’interno della struttura.
Controreplica di Nursind alla replica dell’Azienda ospedaliera di Perugia in merito alla presenza di pazienti nei corridoi. Dopo la risposta dell’azienda, che aveva fornito precisazioni in merito ai modelli organizzativi e alla gestione del rischio clinico, interviene il sindacato NurSind con una.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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