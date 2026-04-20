Chierchia Cisl Fp Per la sanità privata parità di trattamento con il pubblico
La sanità privata ha chiesto di essere trattata allo stesso modo del settore pubblico, con l’obiettivo di aggiornare i contratti scaduti da tempo, contrastare l’effetto dell’inflazione sul potere d’acquisto dei lavoratori e migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini. La richiesta è stata avanzata da un rappresentante sindacale del settore, che ha sottolineato la necessità di un’equità nelle condizioni di lavoro e di tutela per gli operatori sanitari privati.
ROMA (ITALPRESS) – La sanità privata chiede parità di trattamento con il settore pubblico per adeguare i contratti scaduti da tempo, recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione e garantire un servizio migliore ai cittadini. “Parliamo di otto anni senza contratto per i dipendenti della sanità privata e 14 anni per quelli delle RSA. Si definisce sanità privata ma nella sostanza non lo è, perchè è un servizio pubblico rivolto ai cittadini che integra a tutti gli effetti, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, quanto fornito direttamente dallo Stato. E’ inaccettabile che, a parità di lavoro, non corrispondano lo stesso salario e gli stessi diritti”, sottolinea Roberto Chierchia, segretario generale della Cisl Funzione Pubblica, in un’intervista alla Italpress.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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