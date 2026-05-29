Emergenza casa il sindacato degli inquilini Cisl boccia il Piano Casa del Governo
Il Sicet Cisl Romagna critica il Piano Casa del Governo e le misure collegate, in particolare le procedure di rilascio degli immobili. La denuncia riguarda le modalità di gestione delle pratiche di sfratto e rilascio forzato. La posizione del sindacato si concentra sulla mancanza di strumenti adeguati per tutelare gli inquilini in difficoltà. La contestazione si estende anche alle tempistiche e ai criteri adottati nelle nuove normative.
Il Piano Casa del Governo e il pacchetto di misure collegate sulle procedure di rilascio degli immobili finiscono nel mirino del Sicet Cisl Romagna. Il sindacato degli inquilini della Cisl esprime “profonda preoccupazione” per un impianto normativo definito “calato dall’alto, senza alcun. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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