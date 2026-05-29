Emergenza casa il sindacato degli inquilini Cisl boccia il Piano Casa del Governo

Notizia in breve

Il Sicet Cisl Romagna critica il Piano Casa del Governo e le misure collegate, in particolare le procedure di rilascio degli immobili. La denuncia riguarda le modalità di gestione delle pratiche di sfratto e rilascio forzato. La posizione del sindacato si concentra sulla mancanza di strumenti adeguati per tutelare gli inquilini in difficoltà. La contestazione si estende anche alle tempistiche e ai criteri adottati nelle nuove normative.