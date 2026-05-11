Siccità e irrigazione Confai | Serve più prudenza sulla gestione dell’acqua

Le scarse piogge in Lombardia stanno generando preoccupazione tra gli agricoltori, che chiedono maggiore attenzione nella gestione delle risorse idriche. Secondo Confai, è necessario accelerare gli investimenti dedicati all’efficienza irrigua e alle tecnologie di precisione. La siccità ha portato a un livello critico delle riserve d’acqua, rendendo urgente un approccio più cauto e mirato nell’utilizzo delle fonti disponibili.

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L’ALLARME. Preoccupano le scarse piogge in Lombardia: «Accelerare sugli investimenti per l’efficienza irrigua e le tecnologie di precisione». La scarsità di precipitazioni e la ridotta disponibilità di riserve idriche accendono l’allarme nel mondo agricolo lombardo. A lanciare il monito è Confai Bergamo, che invita alla prudenza nella gestione dell’acqua in vista della stagione irrigua estiva. Secondo l’associazione, le poche piogge registrate durante l’inverno potrebbero avere conseguenze sulla capacità di garantire continuità all’irrigazione nei prossimi mesi, proprio mentre le colture iniziano ad aumentare il fabbisogno d’acqua. «In molte aree della Lombardia emerge già l’esigenza di razionalizzare l’utilizzo della risorsa idrica per evitare criticità durante l’estate», sottolinea Cattaneo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Siccità e irrigazione, Confai: «Serve più prudenza sulla gestione dell’acqua» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Gestione dell’acqua: Confai invita a prudenza in vista della stagione irrigua Gestione dell’acqua, Confai: necessario approccio prudente per garantire la stagione irrigua“La recente riunione promossa da Regione Lombardia con i soggetti coinvolti nella gestione delle risorse idriche rappresenta un passaggio importante...