Mercato del lavoro a Bergamo | ancora record italiano di bassa disoccupazione ma cresce l’inattività

Nel 2025, i dati Istat mostrano che Bergamo continua a registrare il più basso tasso di disoccupazione in Italia, ma al contempo si osserva un aumento dell'inattività tra la popolazione. La provincia presenta così una situazione divisa, con luci e ombre che convivono, riflettendo le peculiarità di un mercato del lavoro in evoluzione.

I dati Istat relativi alla media dell’anno 2025 delineano una provincia di Bergamo caratterizzata da forti contrasti strutturali. Se da un lato il territorio vanta per il secondo anno consecutivo il tasso di disoccupazione più basso d’Italia, dall’altro si registra una significativa contrazione della forza di lavoro e una preoccupante emorragia nel settore del lavoro dipendente. Con un tasso sceso all’ 1,3% nella fascia 15-74 anni, Bergamo si conferma la provincia con la disoccupazione più bassa del Paese. L’ulteriore calo rispetto all’anno precedente è attribuibile alla componente maschile, dato che quella femminile registra un lieve incremento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

