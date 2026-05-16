INEOS Grenadier cresce ancora | record globale di vendite nel 2026
Nel primo trimestre del 2026, INEOS Automotive ha registrato il miglior risultato commerciale di sempre, segnando un nuovo record di vendite a livello globale. La crescita si conferma significativa rispetto ai periodi precedenti, portando l’azienda a stabilire un nuovo traguardo di fatturato e di unità vendute. Questo risultato rappresenta un passo avanti importante per il marchio, che continua a espandersi sui mercati internazionali. I dati ufficiali sono stati comunicati dall’azienda stessa e riguardano tutte le aree di vendita.
(Adnkronos) – INEOS Automotive apre il 2026 con il miglior trimestre della propria storia commerciale. Le vendite globali delle linee Grenadier Station Wagon e Quartermaster hanno infatti raggiunto un nuovo record, trainate sia dal mercato retail sia dall’aumento delle forniture dedicate alle flotte professionali. Nel primo trimestre dell’anno gli ordini sono cresciuti del 20% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando il crescente interesse verso il fuoristrada britannico. A tre anni dall’avvio della produzione e con oltre 35.000 veicoli consegnati nel mondo, il Grenadier continua a rafforzare la propria presenza in numerosi settori professionali, dalla sicurezza ai servizi di emergenza, passando per utility e noleggio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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