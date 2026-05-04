Elisabetta Gregoraci sexy fine settimana a Saint-Tropez tra bikini e selfie allo specchio

Durante il fine settimana, una nota conduttrice e showgirl è stata vista a Saint-Tropez, dove ha condiviso diverse foto sui social media. Le immagini mostrano la donna in bikini mentre si scatta selfie davanti allo specchio, mettendo in risalto la sua forma fisica. La località della Costa Azzurra è stata scelta per il soggiorno, che ha attirato l'attenzione dei follower con scatti inediti.

La stagione dei bikini è ufficialmente iniziata per Elisabetta Gregoraci. Dopo la breve vacanza a Miami, dove si è concessa qualche ora di sole e mare, la conduttrice e showgirl ha approfittato di un impegno di lavoro a Saint-Tropez per organizzare un weekend lungo nella prestigiosa località della Costa Azzurra. Raggiunta dal figlio Nathan Falco, Elisabetta si è regalata qualche ora di relax in piscina, documentando come al solito la sua forma smagliante a suon di foto su Instagram. "Famiglia, lavoro e momenti bellissimi", ha scritto Elisabetta a corredo dell'ultima condivisione fotografica su Instagram, un racconto del suo fine settimana in quel di Saint-Tropez, la località francese molto amata dalla conduttrice e in cui cerca di trascorrere qualche giorno almeno una volta all'anno.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elisabetta Gregoraci, sexy fine settimana a Saint-Tropez tra bikini e selfie allo specchio Notizie correlate Elisabetta Gregoraci, fuga a Miami tra bikini in spiaggia e selfie allo specchioElisabetta Gregoraci, al centro del gossip in questi giorni per il suo presunto flirt col giovane imprenditore Lodovico Patti, ha deciso di ignorare... Leggi anche: The White Lotus: la quarta stagione approda in Costa Azzurra tra il Festival di Cannes e Saint-Tropez Tutti gli aggiornamenti Ballo della Rosa 2026, pagelle look: Charlene di Monaco stellare (10), Elisabetta Gregoraci sexy (7), Carolina sbaglia tutto (6)Nude look per Elisabetta che a Monaco è di casa. La conduttrice ha scelto un abito di Gucci che gioca sulle trasparenze: un lungo velo nero con le inconfondibili doppie G che mette in risalto la ... corriereadriatico.it Elisabetta Gregoraci sceglie le sneakers per la primavera 2026: il look casual a PortofinoPer il suo romantico weekend a Portofino Elisabetta Gregoraci ha scelto una mise casual, completa del più grande trend di questa bella stagione: le sneakers. dilei.it