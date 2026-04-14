Elisabetta Gregoraci fuga a Miami tra bikini in spiaggia e selfie allo specchio

Elisabetta Gregoraci si trova attualmente a Miami, dove si mostra tra costumi da bagno e selfie sulla spiaggia. Recentemente, ha partecipato ai festeggiamenti per il 76° compleanno dell'ex marito, poi si è dedicata a alcune ore di svago in riva al mare. La modella e conduttrice ha condiviso alcune immagini sui social, mentre si gode il sole e il mare in compagnia di amici.

Elisabetta Gregoraci, al centro del gossip in questi giorni per il suo presunto flirt col giovane imprenditore Lodovico Patti, ha deciso di ignorare le voci e di volare dall'altra parte del mondo, a Miami, per godersi qualche giorno di relax tra mare, sole e spiagge cristalline. La conduttrice, sempre molto attiva su Instagram, dove è seguita da 2 milioni di account, ha documentato in queste ore la vacanza statunitense, mostrandosi in splendida forma in bikini. La 46enne ha ufficialmente dato il via alla stagione dei bikini con un soggiorno in un hotel a cinque stelle a Miami Beach, il Setai, sfoggiando il fisico mozzafiato tra foto posate in spiaggia e gli immancabili selfie allo specchio molto amati dai suoi fan sui social.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elisabetta Gregoraci, fuga a Miami tra bikini in spiaggia e selfie allo specchio Elisabetta Gregoraci e il nuovo amore: fuga romantica a PortofinoElisabetta Gregoraci ha ritrovato una nuova serenità sentimentale accanto a un giovane imprenditore di 28 anni, Ludovico Patti. Leggi anche: Uno speciale incontro tra Helena Prestes ed Elisabetta Gregoraci illuminano Monte-Carlo Arriva, cambia tutto. Senza dire una parola. Elisabetta Gregoraci - facebook.com facebook