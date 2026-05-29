Elisa prende Campovolo con un megaconcerto | La musica è militanza Contro ogni ingiustizia
Elisa ha tenuto un grande concerto a Campovolo, dichiarando che la musica rappresenta una forma di militanza contro le ingiustizie. La cantante ha sottolineato come la musica possa essere uno strumento di protesta e di impegno sociale. La manifestazione ha attirato un vasto pubblico, con l’artista che ha invitato alla solidarietà e alla lotta per cause condivise. L’evento si è svolto nel giorno in cui si celebrano valori di partecipazione e di impegno civico.
Reggio Emilia, 29 maggio 2026 – “Francesco è da sempre un pensatore originale, fuori dal coro, e per me rappresenta un punto di riferimento assoluto da ascoltare con lo stesso rispetto che si deve a un filosofo, ma questa volta non sono molto d’accordo con lui” ammette Elisa sotto il sole a picco di quella RCF Arena in cui, con sedici mesi d’anticipo, annuncia di voler festeggiare l’11 settembre 2027 i suoi trent’anni di carriera, commentando le critiche dell’amico De Gregori a quegli artisti che, come Springsteen, si schierano a sostegno delle cause in cui credono. https:www.ilrestodelcarlino.itvideoelisa-festeggia-i-30-anni-di-carriera-al-campovolo-video-waf199rd Elisa: “Musica strumento di libertà e presa di posizione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Elisa e la sua grande emozione al concerto mentre canta Ti vorrei sollevare
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