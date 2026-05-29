Elisa prende Campovolo con un megaconcerto | La musica è militanza Contro ogni ingiustizia

Notizia in breve

Elisa ha tenuto un grande concerto a Campovolo, dichiarando che la musica rappresenta una forma di militanza contro le ingiustizie. La cantante ha sottolineato come la musica possa essere uno strumento di protesta e di impegno sociale. La manifestazione ha attirato un vasto pubblico, con l’artista che ha invitato alla solidarietà e alla lotta per cause condivise. L’evento si è svolto nel giorno in cui si celebrano valori di partecipazione e di impegno civico.