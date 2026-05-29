Elisa festeggia i 30 anni di carriera al Campovolo | video
Sabato 11 novembre 2027, la cantante ha celebrato i 30 anni di carriera presso la RCF Arena di Reggio Emilia. L’evento ha segnato un importante traguardo professionale, evidenziando anche un’evoluzione artistica nel tempo. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, con performance e momenti commemorativi. La cantante ha condiviso sui social alcuni video della serata, che ha visto anche ospiti e collaborazioni speciali.
Sabato 11 novembre 2027 alla RCF Arena di Reggio Emilia la cantante festeggia un traguardo, ma anche un'evoluzione artistica e un impatto culturale. Un evento live dal titolo "Soundtrack ’97-’27". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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