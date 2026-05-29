Elisa festeggia 30 anni di carriera con un evento a Campovolo | tutte le informazioni la data e gli orari
Il 11 settembre 2027 si terrà un concerto a Campovolo per celebrare i 30 anni di carriera di una cantante italiana. L’evento, intitolato “Soundtrack ’97-’27”, si svolgerà presso la RCF Arena di Campovolo e prevede un live con musica dal vivo. La data e gli orari sono stati comunicati, ma non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sul programma.
Trent’anni di musica, evoluzione artistica e impatto culturale: Elisa si prepara a celebrare questo traguardo con “Soundtrack ’97-’27”, il grande evento live in programma sabato 11 settembre 2027 alla RCF Arena di Campovolo. Un appuntamento che si preannuncia come un’esperienza immersiva totale, concepita come una vera e propria città temporanea interamente dedicata all’artista e alla sua musica. L’appuntamento non si limiterà al solo concerto serale, ma prenderà il via già dalle ore 9 del mattino per concludersi a notte fonda. L’area sarà allestita con numerose attività modellate sull’universo di Elisa: spazi dedicati all’ambiente, alle famiglie e al benessere (come sessioni collettive di yoga e meditazione), oltre a una mostra sulla sua carriera, un’area cinema e spazi karaoke. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Elisa ha annunciato un concerto a Campovolo nel 2027 per celebrare i 30 anni di carriera
Leggi anche: Elisa: «A Campovolo una festa per i 30 anni di carriera. Gli artisti e l'impegno? Non sono d'accordo con De Gregori: quando vedo una ragazza di 16 anni manganellata a una manifestazione, non posso voltarmi dall'altra parte»
Temi più discussi: Elisa festeggia 30 anni di carriera con un evento a Campovolo: tutte le informazioni, la data e gli orari; Elisa festeggia 30 anni di carriera a Campovolo: nel 2027 un maxi evento alla Rcf Arena; Elisa festeggia i 30 anni di carriera al Campovolo: video; Elisa a Campovolo per la grande festa dei 30 anni di carriera.
La dolcissima Martina festeggia i suoi 30 anni in compagnia dei suoi amici in una cornice deliziosa La cura delle piccole cose che rende grande il tuo giorno più bello Calde emozioni condivise insieme dove nulla è lasciato al caso #compleanno #trenta facebook
Elisa, 30 anni di carriera a Campovolo. Sarà una grande festaAppuntamento per l'11 settembre 2027, un mega concerto plastic free a emissioni ridotte grazie al ricorso al biocombustibile. Aspetto di vedere genitori e figli - racconta la cantautrice - festeggere ... rainews.it
Elisa celebrerà i 30 anni di carriera con un grande concerto al CampovoloREGGIO EMILIA – Elisa celebrerà i suoi 30 anni di carriera alla Rcf Arena, al Campovolo, con Soundtrack ’97-’27, il grande evento in programma l’11 settembre 2027. Una giornata intera, dalle 9 del m ... reggionline.com