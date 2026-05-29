Il 11 settembre 2027 si terrà un concerto a Campovolo per celebrare i 30 anni di carriera di una cantante italiana. L’evento, intitolato “Soundtrack ’97-’27”, si svolgerà presso la RCF Arena di Campovolo e prevede un live con musica dal vivo. La data e gli orari sono stati comunicati, ma non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sul programma.

Trent’anni di musica, evoluzione artistica e impatto culturale: Elisa si prepara a celebrare questo traguardo con “Soundtrack ’97-’27”, il grande evento live in programma sabato 11 settembre 2027 alla RCF Arena di Campovolo. Un appuntamento che si preannuncia come un’esperienza immersiva totale, concepita come una vera e propria città temporanea interamente dedicata all’artista e alla sua musica. L’appuntamento non si limiterà al solo concerto serale, ma prenderà il via già dalle ore 9 del mattino per concludersi a notte fonda. L’area sarà allestita con numerose attività modellate sull’universo di Elisa: spazi dedicati all’ambiente, alle famiglie e al benessere (come sessioni collettive di yoga e meditazione), oltre a una mostra sulla sua carriera, un’area cinema e spazi karaoke. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elisa festeggia 30 anni di carriera con un evento a Campovolo: tutte le informazioni, la data e gli orari

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