Durante un'intervista su un canale YouTube, un noto comico ha ammesso di essere stato egoista e di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 16 anni all’età di 30. In seguito, è stato annunciato che sarà processato per accuse di stupro e violenza sessuale. La dichiarazione ha suscitato attenzione e discussioni sui social e nei media.

Russell Brand durante una intervista nello show di YouTube della giornalista statunitense Megyn Kelly, si è descritto come “egoista” e uno “sfruttatore di donne”. E non è tutto. Il comico ha ha dichiarato di aver avuto rapporti sessuali consensuali con una ragazza di 16 anni. “ A 30 anni ero una persona molto diversa. Ero molto più giovane, e mi comportavo come un trentenne immaturo”, ha detto. “Avere rapporti sessuali consensuali con molte persone, quando c’è una forte disparità di potere, – ha continuato – come accade quando si è un uomo famoso con la capacità di attrarre donne che avevo io all’epoca, credo implichi sfruttamento. Credo sia sfruttamento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono egoista. Ho avuto rapporti sessuali a 30 anni con una ragazza di 16”: lo rivela Russell Brand. Il comico sarà processato per stupro e violenza sessuale

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